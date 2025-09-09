Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о жесткой борьбе с Максом Ферстаппеном на Гран-При Италии. Слова британца приводит f1analytic.com:

Все четыре колеса моего болида оказались за пределами трассы, так что мне это не кажется правильным. Но я ожидал чего-то подобного. Я ожидал жесткой обороны на грани. При этом мне не кажется, что выталкивать соперников в гравий – это нормально. При этом Макс знал, что я с самого начала ехал рядом с ним, потому что лучше него стартовал.

Конечно, можно назвать это гонками и борьбой, но нельзя выталкивать соперников с трассы. Я поздно затормозил на входе в первый поворот, оказался немного дальше. Я хорошо вошел в поворот и отлично боролся на первом круге. Даже сейчас я считаю, что сделал все, что мог. Я хорошо стартовал, дал нам отличную возможность, но мы просто оказались недостаточно быстрыми. Так бывает, это жизнь.