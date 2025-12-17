Чемпион Формулы-1 сезона-2025 Ландо Норрис рассказал, в какой момент смог поверить в собственные силы. Пилота McLaren цитирует f1analytic.com:

Круг в квалификации в Монако – это был первый случай за последние 10 лет, когда я плакал. У меня была серия плохих результатов, мне не удавалось хорошо выступать в квалификациях, хотя обычно это моя сильная сторона. В тот раз я впервые отключил отображение дельты на руле и не знал, улучшаю я время или нет. В прошлые годы эта трасса не была для меня одной из лучших.

И тот круг, который я проехал в конце Q3, был одним из лучших моментов в моей карьере. В тот период я больше всего сомневался в себе, но один круг все изменил. Тогда я понял, что если смог это, то смогу достичь и остального. Это был переломный момент для меня.