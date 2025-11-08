«Я хочу драться». Энди Руис вызвал Усика на поединок
Также Энди назвал ещё трёх боксеров, с которыми готов встретиться на ринге
около 3 часов назад
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) получил вызов на поединок от Энди Руиса (35-2-1, 22 KO). В интервью для Covers мексиканский боксер рассказал, с кем бы хотел встретиться на ринге в будущем, и подтвердил готовность драться с Вайлдером после многолетних слухов о возможном поединке. Отец Фьюри: «Усик не был однозначным победителем поединков с Тайсоном».