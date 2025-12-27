«Я залишався собою»: Ландо Норріс — о триумфе в Формуле-1
Чемпион Формулы-1 рассказал, что успех в сезоне-2025 стал для него особенным
15 минут назад
Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, пилот команды Mercedes, поделился впечатлениями от своей победы в сезоне-2025. Слова приводит RacignNews365.
По словам британца, этот успех стал для него особенно ценным, поскольку он добился его, оставаясь самим собой.
Это одна из вещей, которой я горжусь больше всего. Я выиграл сезон так, как хотел — оставаясь собой. Я рад, что смог победить «по-Ландовски», как сказал бы Андреа Стелла. Мог бы попробовать быть тем, кем иногда от меня ожидают, но тогда гордость была бы меньше. Я доволен тем, что сохранил хладнокровие, оставался верным себе и максимально использовал свои сильные стороны.
