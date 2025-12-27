Босс McLaren Андреа Стелла высказался о чемпионском сезоне Ландо Норриса. Функционера цитирует gpblog.com:

Ландо победил четырехкратного чемпиона мира: он невероятно вырос, как личность и как гонщик. Ты можешь научиться побеждать только побеждая. Постоянные битвы с товарищем по команде и с таким бульдогом, как Макс Ферстаппен, или заставляют тебя быстро расти, или раздавливают тебя.

Настоящий поворотный момент для Ландо случился с решающими дуэлями, такими как в Австрии. Там он действительно начал верить, что может сражаться с Ферстаппеном и победить его. Он также научился изолировать себя от внешнего шума. Мы внесли технические изменения специально для того, чтобы помочь ему сосредоточиться на вождении.