Пилот Ferrari Шарль Леклер рассказал, что его главной мотивацией является желание показывать максимум в составе Скудерии и помочь команде вернуться на вершину Формулы-1.

По словам Леклера, он корректирует свои цели в соответствии с текущей ситуацией и в настоящее время стремится выиграть хотя бы одну гонку до конца сезона. Его слова приводит racingnews365.

Я очень люблю эту команду, и именно это дает мне мотивацию. Я всегда чувствовал привязанность к Ferrari и хочу делать все возможное, чтобы команда снова стала лидером, сколько бы времени это ни заняло. Шарль Леклер

Леклер добавил, что разочарование в начале сезона, когда Ferrari отставала от McLaren, прошло, и он сосредоточился на новых задачах.

Наша нынешняя цель — выиграть гонку в этом году. Возможно, это не слишком амбициозно, если сравнивать с тем, где мы хотим быть, но как гонщик я должен максимально использовать имеющиеся возможности. Шарль Леклер

Леклер сомневается в шансах Ferrari на победу на Гран-при в Азербайджане.