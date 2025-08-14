Пилот McLaren Ландо Норрис поделился впечатлениями о роли самоотдачи на результаты в гонках. Слова британца приводит f1analytic.com:

Сколько процентов самоотдачи мне нужно? Все может быть по-разному. В этом году были моменты, когда 99%, даже 95% были бы в порядке вещей. Некоторые мои ошибки, допущенные в начале сезона, связаны с попытками выложиться на 101%. Иногда это получается отлично, и я начинаю думать, что это лучшее, чего можно достичь.

Я действительно верю в это, но также (бывают) моменты, когда я должен ехать на 95% или даже на 90%, и этого все равно достаточно, чтобы оказаться на поуле, иногда на втором месте. Я действительно жалею, что пытался выжать из себя максимум в начале сезона.