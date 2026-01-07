Новичок Red Bull Исак Хаджар высказался о борьбе с Максом Ферстаппеном. Француза цитирует f1analytic.com:

Если был бы еще один год в рамках этих правил, то без шансов. Но наверняка знать нельзя. Возможно, мне вполне подходит метод борьбы с ним. Но в то же время это Макс Ферстаппен.

У него нет определенного стиля пилотирования. Он адаптируется к тому, что есть – и именно в этом его сила. За рулем болида следующего сезона он будет так же силен, как за рулем машины 2025-го и позапрошлого года. Он постоянно адаптируется.