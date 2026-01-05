Денис Седашов

Мексиканский пилот Серхио Перес прокомментировал свой уход из Red Bull, подчеркнув, что период после расставания с командой стал для него одним из самых показательных в карьере.

По словам гонщика, этот этап был непростым и сопровождался как неудачными, так и очень сильными результатами. В то же время Перес убежден: именно этот год позволил по-настоящему оценить его вклад в Формулу-1. Слова приводит Oso Trava.

Это был сложный период, но сейчас я еще больше убежден — это мой лучший год в Формуле-1. Год, в котором я не выступал, но который показал, чего мне удалось достичь. Серхио Перес

