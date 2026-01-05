Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер сравнил Макса Ферстаппена с легендарным Михаэлем Шумахером. Немец цитируется на f1analytic.com:

Макс умеет выжимать невероятную мощь из машины. Мы увидели это на примере Юки Цуноды и Лиама Лоусона. Но это огромная командная работа.

Макс нашел то качество, ту способность, ауру, которыми обладал Михаэль – способность объединить команду вокруг себя, возглавить её и вдохновить. Наличие людей, готовых пройти через огонь ради вас, имеет решающее значение. Теперь и у Макса есть что-то от Михаэля.