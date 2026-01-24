«Очень волнующий момент»: Леклер — о дебюте нового болида Ferrari
Пилот положительно оценил первые тесты
около 17 часов назад
Фото: Getty Images
Пилот Формулы-1 Шарль Леклер поделился первыми впечатлениями от работы за рулем нового болида Ferrari, который команда презентовала и обкатала на трассе в Фьорано.
Ощущения очень хорошие. Безусловно, это очень волнующий момент. Само по себе это чувство сложно описать или вдаваться в подробности, ведь условия были странными — что-то среднее между дождем и сухой трассой. Но все прошло по плану, без серьезных проблем или неожиданностей, и это самое главное. При таких масштабных изменениях в регламенте именно этого ты и хочешь в день, когда у тебя всего пять кругов.
