Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен назвал секрет успеха четырехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена. Слова экс-гонщика приводит f1analytic.com:

Раньше у меня были сомнения, ограничит ли его искренность и прямолинейность в тот момент, когда он начнет заниматься автоспортом. Но теперь я уверен, что это одна из ключевых причин, почему он так силен. Макс такой, какой он есть. Это великолепно, не так ли? Если ему что-то не нравится, то никогда и не понравится. Ему не обязательно быть таким, каким его хотят видеть другие.

Он редко беспокоится, но точно знает, что происходит в мире, и идет в ногу со временем. И когда он надевает шлем, все его внимание сосредоточено на гонке. Он демонстрирует это неделя за неделей. О какой-либо расслабленности не может быть и речи. В этом сезоне вы видели, каким яростным и резким он может быть, это же великолепно! Вы можете увидеть эту энергию.

И он, как и прежде, отдает себя спорту и команде на 100%. В Red Bull, вероятно, очень рады, что у них есть Макс. Думаю, они это тоже понимают. Это просто очень хороший парень, но не стоит его злить. Затем он может стать очень назойливым. Пока что он точно чувствует, что его команда делает все возможное. И прямо сейчас, я думаю, у него такое ощущение.