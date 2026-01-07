Пилот Cadillac Серхио Перес назвал главный недостаток экс-товарища по Red Bull Макса Ферстаппена. Мексиканца цитирует f1analytic.com:

Макс – невероятно сильный пилот, если говорить о настроениях, замечательный лидер. Думаю, что его недостаток – это темперамент. Когда что-то идет не по плану, ему трудно с этим справиться, как это было в Барселоне.

Он замыкается в себе. У него есть эта черта. Но при этом я считаю, что без этого он не был бы Максом.