Перес: «Норрис прошел через то же, что и я»
Серхио считает, что перевернуть сезон-2025 чемпиону помогла команда
1 день назад
Фото: Red Bu
Серхио Перес сравнил свои трудности в Red Bull с проблемами Ландо Норриса в начале чемпионского сезона-2025. Мексиканца цитирует f1analytic.com:
Думаю, он провел хороший сезон, так? Когда он прошел через то же, что и я, когда машина не подходила к его стилю, ему пришлось очень нелегко – но он никогда не сдавался.
Он изменил ситуацию, когда McLaren настроил болид под его предпочтения.
