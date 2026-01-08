Экс-пилот Формулы-1 Михаэль Блекемолен ответил, заслужил ли Ландо Норрис чемпионство в сезоне-2025. Нидерландца цитирует f1analytic.com:

Нет, если сравнивать с Максом Ферстаппеном.

В Канаде... Это же было в Канаде? Там он просто въехал сзади (в Оскара Пиастри). Тот наезд на Пиастри действительно серьезная ошибка, если проводить параллели с Максом. И авария на «Трассе Америк» – такое просто случается. Можно подробно все разбирать.

Скажу так: он не на уровне Хэмилтона и Шумахера.