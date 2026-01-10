Пилот Cadillac Серхио Перес вспоминает, какой была атмосфера в Red Bull во время его выступлений за «красных быков». Мексиканца цитирует f1analytic.com:

В Red Bull абсолютно все было проблемой. Если ты был слишком быстрым, то это становилось проблемой.

Очевидно, что из-за этого в Red Bull царила очень напряженная атмосфера. Если я был быстрее Макса, то это всегда становилось проблемой. И наоборот.