Перес: «В Red Bull, когда я был быстрее Ферстаппена, это всегда становилось проблемой»
Серхио вспоминает атмосферу в команде как напряженную
2 дня назад
Фото: Red Bu
Пилот Cadillac Серхио Перес вспоминает, какой была атмосфера в Red Bull во время его выступлений за «красных быков». Мексиканца цитирует f1analytic.com:
В Red Bull абсолютно все было проблемой. Если ты был слишком быстрым, то это становилось проблемой.
Очевидно, что из-за этого в Red Bull царила очень напряженная атмосфера. Если я был быстрее Макса, то это всегда становилось проблемой. И наоборот.
