Cadillac заинтересован в Хорнере для следующего сезона Формулы-1
Хорнер может помочь новичку в качестве нового руководителя
около 1 часа назад
Новая команда Формулы-1 Cadillac, которая дебютирует в 2026 году, проявляет интерес к экс-руководителю Red Bull Кристиану Хорнеру, сообщает Auto Motor und Sport.
Хорнер, которого уволили из Red Bull в июле 2025 года, имеет богатый опыт: под его руководством команда завоевала восемь титулов чемпионов мира, по четыре из которых выиграли Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен. Ранее Хорнером интересовалась Ferrari, но после продления контракта с Фредериком Вассёром эти переговоры прекратились.
По данным источников, Cadillac рассматривает Хорнера для ключевой управленческой роли, хотя команда уже имеет руководителя – Грэма Лоудона. Заменит ли Хорнер Лоудона или получит другую должность, пока неизвестно. Его опыт может помочь Cadillac быстро стать конкурентоспособным в Формуле-1.
