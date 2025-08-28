«Особая атмосфера и поддержка». Ферстаппен о Гран-при Нидерландов
Гонка состоится с 29 по 31 августа
17 минут назад
Фото: Getty Images
Четырехкратный чемпион мира и пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о подготовке к домашнему этапу Формулы-1, который пройдет с 29 по 31 августа на трассе Зандворт. Слова приводит пресс-служба Red Bull.
Летняя пауза прошла удачно: отдохнул с семьей и друзьями, перезарядил батарейки. Теперь отправляемся в Зандворт. Для меня это особая гонка — домашняя, с невероятной атмосферой и огромной поддержкой болельщиков. Проезжать «оранжевое море» во время гонки — невероятное ощущение.
