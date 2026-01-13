Денис Седашов

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 и пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал сравнение себя с легендарным семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером, подчеркнув общие черты и ключевые отличия между ними.

По словам Ферстаппена, он действительно видит параллели со стилем Шумахера на трассе, однако подчеркивает, что его личные приоритеты выходят за рамки спортивных достижений. Слова приводит Blick.

Он был гонщиком, который неустанно работал и отдавал все силы. Для него была важна только победа, независимо от того, каким путем она была достигнута. На трассе он был, как и я, полностью сосредоточенным. В то же время дома он заботился о своей семье и уделял ей должное внимание. Да, на трассе и в личной жизни я вижу параллели с Михаэлем Шумахером. Но после более чем 230 гонок моя цель, конечно, не состоит в том, чтобы получить семь чемпионских титулов. Для меня нет ничего важнее моей семьи и детей. Макс Ферстаппен

