«Появится больше экспериментов». Пилот Mercedes – о новых болидах Формулы-1
Антонелли считает, что изменение технического регламента пошло на пользу
около 1 часа назад
Фото: Mercedes
Пилот Mercedes Кими Антонелли высказался о новых болидах Формулы-1. Итальянца цитирует f1analytic.com:
Думаю, что машина достаточно хороша для начала. Она намного лучше, чем ожидалось, ей приятно управлять. Она стала немного меньше, и это ощущается, она более маневренная, особенно при изменении движения в медленных поворотах, и это приятно.
Кроме того, больше нет подпрыгиваний, что тоже хорошо, вам не придется слишком сильно занижать машину, появится больше экспериментов с клиренсом.
Напомним, что Джорджа Рассела считают фаворитом на титул в сезоне-2026.