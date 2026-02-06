Пилот Mercedes Кими Антонелли высказался о новых болидах Формулы-1. Итальянца цитирует f1analytic.com:

Думаю, что машина достаточно хороша для начала. Она намного лучше, чем ожидалось, ей приятно управлять. Она стала немного меньше, и это ощущается, она более маневренная, особенно при изменении движения в медленных поворотах, и это приятно.

Кроме того, больше нет подпрыгиваний, что тоже хорошо, вам не придется слишком сильно занижать машину, появится больше экспериментов с клиренсом.