Экс-пилот Ф-1 Мартин Брандл выделил своего фаворита в чемпионской гонке сезона-2026. Эксперта цитирует f1analytic.com:

Джордж Расселл чувствует, что у него есть шанс побороться за титул чемпиона мира. Опыт Джорджа даст о себе знать. Если бы мне пришлось предполагать, я бы поставил свои деньги на Джорджа, говоря о целом сезоне. Он и Антонелли будут очень сильны.

Антонелли пользуется большой поддержкой в команде, поддержкой от Тото (Вольффа). Он — преемник. Это очевидно. Ему не нужно переживать за будущее.