Бывший пилот Формулы-1 назвал фаворита на чемпионство сезона-2026
Брандл считает, что Рассел имеет хорошие шансы завоевать титул
около 1 часа назад
Фото: Mercedes
Экс-пилот Ф-1 Мартин Брандл выделил своего фаворита в чемпионской гонке сезона-2026. Эксперта цитирует f1analytic.com:
Джордж Расселл чувствует, что у него есть шанс побороться за титул чемпиона мира. Опыт Джорджа даст о себе знать. Если бы мне пришлось предполагать, я бы поставил свои деньги на Джорджа, говоря о целом сезоне. Он и Антонелли будут очень сильны.
Антонелли пользуется большой поддержкой в команде, поддержкой от Тото (Вольффа). Он — преемник. Это очевидно. Ему не нужно переживать за будущее.
Макс Ферстаппен назвал мотивацию в Формуле-1.
Поделиться
Материалы по теме
«Конфликт рано или поздно возникнет». Расселл оценил идею выступлений с Ферстаппеном
около 1 месяца назад