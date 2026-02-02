«Не выглядит провальным»: Расселл — о новом болиде Mercedes
Пилот поделился первыми впечатлениями от машины 2026 года
38 минут назад
Пилот Mercedes Джордж Расселл поделился первыми впечатлениями от болида команды образца 2026 года после предсезонных тестов в Барселоне. Слова приводит Motorsport.
Британский гонщик положительно оценил управляемость машины и отметил, что начальные данные полностью совпадают с показателями симулятора — такого уровня соответствия в команде не было с 2021 года.
Мы провели за рулем всего три дня, так что делать глобальные выводы пока рано. Но болид точно не выглядит провальным — и это уже хороший знак. Мы покинули Барселону с позитивными ощущениями: машина реагирует именно так, как мы ожидали, а аэродинамические данные соответствуют симуляции. Честно говоря, такого совпадения у нас не было с 2021 года.
