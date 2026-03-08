Рассел выиграл Гран-при Австралии, Антонелли – второй, топ-3 замкнул Леклер.
Пиастри спустился к старту
30 минут назад
8 марта состоялась первая гонка нового сезона Формулы-1 – Гран-при Австралии.
Пилот Мерседеса Джордж Рассел выиграл Гран-при Австралии с поул-позиции.
Второе место занял его партнер по команде Андреа Кими Антонелли. Гонщик Феррари Шарль Леклер, который боролся с Расселом за лидерство, стал третьим.
Оскар Пиастри из Макларена сошёл до старта, разбив болид на установочных кругах.
Формула-1. Гран-при Австралии. Мельбурн
1. Джордж Рассел («Мерседес») – 58 кругов
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,974
3. Шарль Леклер («Феррари») +15,519
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16,144
5. Ландо Норрис («Макларен») +51,741
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54,617
7. Оливер Берман («Хаас») +1 круг
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг
9. Габриэль Бортолетто («Ауди») +1 круг
10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
11. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг
12. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг
14. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга
16. Серхио Перес («Кадиллак») +3 круга
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +15 кругов
Сошли:
Валттери Боттас («Кадиллак»)
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
Изак Адджар («Ред Булл»)
Оскар Пиастри («Макларен»)
Нико Хюлькенберг («Ауди»)
Напомним, Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Ферстаппен не сумел избежать аварии.