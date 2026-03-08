Владимир Кириченко

8 марта состоялась первая гонка нового сезона Формулы-1 – Гран-при Австралии.

Пилот Мерседеса Джордж Рассел выиграл Гран-при Австралии с поул-позиции.

Второе место занял его партнер по команде Андреа Кими Антонелли. Гонщик Феррари Шарль Леклер, который боролся с Расселом за лидерство, стал третьим.

Оскар Пиастри из Макларена сошёл до старта, разбив болид на установочных кругах.

Формула-1. Гран-при Австралии. Мельбурн

1. Джордж Рассел («Мерседес») – 58 кругов

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,974

3. Шарль Леклер («Феррари») +15,519

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16,144

5. Ландо Норрис («Макларен») +51,741

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54,617

7. Оливер Берман («Хаас») +1 круг

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг

9. Габриэль Бортолетто («Ауди») +1 круг

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

11. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

12. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг

14. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга

16. Серхио Перес («Кадиллак») +3 круга

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +15 кругов

Сошли:

Валттери Боттас («Кадиллак»)

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Изак Адджар («Ред Булл»)

Оскар Пиастри («Макларен»)

Нико Хюлькенберг («Ауди»)

Напомним, Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Ферстаппен не сумел избежать аварии.