Начало сезона-2026 в Формуле-1. Расписание Гран-при Австралии и главные интриги перед началом нового чемпионата
Что меняется в регламенте, кто будет лидером пелотона и чего ожидать от новых команд?
около 5 часов назад
Сезон-2026 в Формуле-1 стартует с Гран-при Австралии, который откроет 24-этапный календарь чемпионата. Первый уикенд года пройдет в Мельбурне, а трансляции в Украине запланированы на Setanta Sports.
Расписание Гран-при Австралии. Мельбурн (время киевское):
6 марта
Первая практика – 3:30
Вторая практика – 7:00
7 марта
Третья практика – 3:30
Квалификация – 7:00
8 марта
Гонка – 6:00
Новый сезон начинается на фоне введения масштабных технических изменений, что добавляет интриги в борьбу за лидерство. После шейкдауна в Барселоне и двух предсезонных тестов в Бахрейне эксперты выделяют группу фаворитов, в которую включают McLaren, Mercedes, Red Bull и Ferrari. В то же время представители команд осторожно оценивают собственные перспективы, переадресовывая статус фаворита конкурентам.
Отдельный интерес вызывает борьба в средней группе. Alpine, Haas и Racing Bulls рассматриваются как претенденты на звание лучшей команды пелотона вне топ-четвёрки. Alpine сделала ставку на подготовку к новому регламенту еще в прошлом году, Haas привлекла внимание стабильностью на тестах, а Racing Bulls продемонстрировала значительные нагрузки в Бахрейне.
Непростым оказался предсезонный период для Aston Martin, которая столкнулась с техническими трудностями и проблемами с надёжностью, начиная сотрудничество с новым поставщиком двигателей Honda. В команде признают сложности и подчёркивают необходимость постепенного прогресса в течение сезона.
Важным фактором чемпионата может стать темп доработки болидов. В рамках новых правил скорость обновлений и способность оперативно внедрять новые детали могут существенно повлиять на расстановку сил в течение года.
Также сезон принесёт кадровые изменения. К чемпионату присоединилась новая команда Cadillac, тогда как Audi начинает первый полноценный сезон как заводской коллектив после трансформации Sauber. Среди пилотов дебютирует Арвид Линдблад в составе Racing Bulls, а Исак Аджар получает шанс проявить себя в Red Bull рядом с Максом Ферстаппеном.
