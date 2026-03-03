Александр Сукманский

Сезон-2026 в Формуле-1 стартует с Гран-при Австралии, который откроет 24-этапный календарь чемпионата. Первый уикенд года пройдет в Мельбурне, а трансляции в Украине запланированы на Setanta Sports.

Расписание Гран-при Австралии. Мельбурн (время киевское):

6 марта

Первая практика – 3:30

Вторая практика – 7:00

7 марта

Третья практика – 3:30

Квалификация – 7:00

8 марта

Гонка – 6:00

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Новый сезон начинается на фоне введения масштабных технических изменений, что добавляет интриги в борьбу за лидерство. После шейкдауна в Барселоне и двух предсезонных тестов в Бахрейне эксперты выделяют группу фаворитов, в которую включают McLaren, Mercedes, Red Bull и Ferrari. В то же время представители команд осторожно оценивают собственные перспективы, переадресовывая статус фаворита конкурентам.

Отдельный интерес вызывает борьба в средней группе. Alpine, Haas и Racing Bulls рассматриваются как претенденты на звание лучшей команды пелотона вне топ-четвёрки. Alpine сделала ставку на подготовку к новому регламенту еще в прошлом году, Haas привлекла внимание стабильностью на тестах, а Racing Bulls продемонстрировала значительные нагрузки в Бахрейне.

Непростым оказался предсезонный период для Aston Martin, которая столкнулась с техническими трудностями и проблемами с надёжностью, начиная сотрудничество с новым поставщиком двигателей Honda. В команде признают сложности и подчёркивают необходимость постепенного прогресса в течение сезона.

Важным фактором чемпионата может стать темп доработки болидов. В рамках новых правил скорость обновлений и способность оперативно внедрять новые детали могут существенно повлиять на расстановку сил в течение года.

The Defending Champion. ⚔️



This season's spotlight shines on LN1... 💡#F1 pic.twitter.com/FeFozaL2HN — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Также сезон принесёт кадровые изменения. К чемпионату присоединилась новая команда Cadillac, тогда как Audi начинает первый полноценный сезон как заводской коллектив после трансформации Sauber. Среди пилотов дебютирует Арвид Линдблад в составе Racing Bulls, а Исак Аджар получает шанс проявить себя в Red Bull рядом с Максом Ферстаппеном.