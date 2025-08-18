На Гран-при Австралии появится трибуна имени Оскара Пиастри
Её откроют до следующего года
27 минут назад
Пресс-служба трассы Альберт-Парк сообщила, что к Гран-при Австралии 2026 года будет построена новая трибуна, посвященная 24-летнему гонщику Формулы-1 из команды McLaren Оскару Пиастри.
Новая трибуна будет расположена на старт-финишной прямой, напротив пит-лейна, рядом с сектором, который носит имя легендарного Хуана Мануэля Фанхио.
Генеральный директор Гран-при Австралии Тревис Олд отметил, что это решение является символическим:
Оскар добился невероятных успехов еще со времен картинга, Формулы-3, Формулы-2, а теперь и в Формуле-1. Считаем вполне уместным отметить стремительный взлет его карьеры собственной трибуной на домашнем этапе чемпионата.
«Звучит скучно, но это правда». Пиастри – о борьбе за чемпионство.