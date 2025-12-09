Олег Гончар

Команда Red Bull опубликовала в соцсети X пост «Конец эры» с фото двигателя Honda.

На двигателе была надпись:

«И на шестой день мы были благословлены Honda V6 во всей его мощности. Боги скорости!!».

Этим постом в Red Bull объявили о прекращении сотрудничества с Honda.

Руководитель Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ поблагодарил Red Bull за восемь лет сотрудничества, которые принесли многочисленные победы и титулы.

«Мы гордимся вкладом технологий и специалистов Honda. Спасибо всем, кто был вовлечен».

С сезона-2026 Red Bull перейдет на собственные силовые установки, разработанные совместно с Ford.

Напомним, ранее директор McLaren назвал следующего чемпиона Формулы-1.