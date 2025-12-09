Red Bull попрощался с Honda после 8 лет сотрудничества: «Конец эры»
Австрийцы завершили успешное восьмилетнее партнерство с японцами
около 2 часов назад
Команда Red Bull опубликовала в соцсети X пост «Конец эры» с фото двигателя Honda.
На двигателе была надпись:
«И на шестой день мы были благословлены Honda V6 во всей его мощности. Боги скорости!!».
Этим постом в Red Bull объявили о прекращении сотрудничества с Honda.
Руководитель Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ поблагодарил Red Bull за восемь лет сотрудничества, которые принесли многочисленные победы и титулы.
«Мы гордимся вкладом технологий и специалистов Honda. Спасибо всем, кто был вовлечен».
С сезона-2026 Red Bull перейдет на собственные силовые установки, разработанные совместно с Ford.
