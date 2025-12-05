Четырехкратный чемпион мира, пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал возможность своего будущего перехода из команды.

В разговоре с BBC нидерландец подчеркнул, что решение о переменах в карьере не будет зависеть только от результатов в Формуле-1.

Для меня все не сводится исключительно к Формуле-1. Чтобы назрели изменения, должно совпасть много факторов: должность, команда, атмосфера. Если я когда-нибудь решу сделать шаг в другую сторону, это будет очень важное решение — ведь сейчас Red Bull для меня как вторая семья, и повторить такое в другом месте непросто.

Если я и решусь на изменения, то не только из-за желания иметь самый быстрый болид или обновить обстановку. Есть много вещей, связанных с моей карьерой в Формуле-1 и тем, чем я занимаюсь вне ее.