Советник Red Bull Хельмут Марко высказался о изменениях в команде с приходом Лорана Мекиса на пост исполнительного директора. Слова функционера приводит f1analytic.com:

После назначения Мекиса на должность руководителя вся техническая команда Red Bull начала открыто обсуждать актуальные вопросы. Назначение Лорана было правильным решением. С учетом сложности Формулы-1, наличие технического эксперта на самом высоком уровне в коллективе, вероятно, является наилучшим результатом.

Теперь все процессы стали более структурированными с технической точки зрения. Когда все работает слаженно, а пилот вовлечен в процесс, мы можем видеть результаты. Машина не претерпела значительных изменений, однако благодаря такому уровню координации мы способны достигать успехов.