Сергей Разумовский

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен может сменить команду перед сезоном-2027. По информации Sky Sports, во время Гран-при Австрии четырехкратный чемпион Формулы-1 встречался с представителями McLaren, чтобы обсудить возможный переход в британскую конюшню.

Как сообщается, контракт Ферстаппена с Red Bull содержит опцию досрочного выхода. Она может быть активирована в случае, если к летней паузе нидерландский гонщик будет находиться вне топ-2 личного зачёта чемпионата.

На данный момент Ферстаппен занимает лишь седьмое место в общей классификации, что делает такой сценарий вполне реальным. В то же время, по данным источника, Макс пока не принял окончательного решения относительно своего будущего, хотя серьёзно рассматривает возможность ухода из Red Bull.

Отдельно отмечается, что Mercedes, который ранее также проявлял интерес к Ферстаппену, на сезон-2027 уже определился с составом пилотов. В немецкой команде планируют сохранить связку Джордж Расселл — Андреа Кими Антонелли.

Таким образом, McLaren может стать главным претендентом на подписание Ферстаппена, если он всё же решит воспользоваться соответствующей опцией в своём контракте.

Напомним, Расселл выиграл Гран-при Австрии, Ферстаппен и Антонелли — на подиуме.