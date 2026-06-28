Денис Седашов

Пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австрии на автодроме в Шпильберге. Британский гонщик стартовал с поул-позиции и сумел сохранить лидерство до самого финиша.

Второе место занял действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull, который прорвался на подиум с пятой позиции по итогам квалификации. Тройку призёров замкнул напарник Расселла по команде Mercedes Кими Антонелли.

Для Расселла это вторая победа в текущем сезоне и седьмая в профессиональной карьере.

В общем зачёте чемпионата мира лидирует Антонелли, в активе которого 171 очко.

Следующий этап Формулы-1 состоится в рамках Гран-при Великобритании на автодроме в Сильверстоуне 5 июля.

Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австрии.