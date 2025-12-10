Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг назвал победителя сезона-2025 Формулы-1 Ландо Норриса самым популярным гонщиком «Королевы автоспорта». Немца цитирует f1analytic.com:

Ландо показывает свои слабые стороны – он всегда открыт, искренен. Вот почему он самый популярный гонщик в мире, у него больше всего поклонников. Отличное завершение сезона. Он отключил социальные сети. Раньше он всегда был в теме, а это съедало твою энергию. Он действительно внес изменения в свой менталитет, поставил под сомнение свой подход, улучшил ситуацию, и это проявилось на трассе.

В этом году он приложил блестящие усилия, чтобы найти все эти улучшения. В эти выходные он сделал все идеально, что является отражением того Ландо, которого мы видели во второй половине сезона — улучшенный Ландо, который даже под самым безумным давлением был более уравновешенным и допускал меньше ошибок.