Денис Седашов

40-летний британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за Ferrari, завершил сезон-2025 с антирекордом в своей карьере.

В этом году Хэмилтон выиграл только спринт на этапе в Китае, но эта победа не учитывается в основной статистике — она не добавляется к общей числу подиумов и побед в Формуле-1.

Сезон-2025 стал для Хэмилтона первым в составе Ferrari, но результаты оказались самыми скромными за всю его карьеру.

