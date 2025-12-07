Хэмилтон завершил сезон с худшим показателем в карьере
Пилот Ferrari впервые в карьере ни разу не поднялся на подиум в основных гонках
12 минут назад
Фото: Getty Images
40-летний британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за Ferrari, завершил сезон-2025 с антирекордом в своей карьере.
В этом году Хэмилтон выиграл только спринт на этапе в Китае, но эта победа не учитывается в основной статистике — она не добавляется к общей числу подиумов и побед в Формуле-1.
Сезон-2025 стал для Хэмилтона первым в составе Ferrari, но результаты оказались самыми скромными за всю его карьеру.
