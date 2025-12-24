Росселл: «Сезон-2025 стал лучшим в моей карьере»
Пилот Mercedes отметил минимальное количество ошибок на трассе
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Британский пилот немецкой команды Mercedes Джордж Расселл назвал сезон-2025 самым успешным в своей карьере в Формуле-1.
По словам 27-летнего гонщика, этот год стал для него наиболее стабильным. Слова приводит портал PlanetF1.
Да, я считаю сезон-2025 своим лучшим в карьере в Формуле-1. Он стал самым стабильным с точки зрения результатов, эмоционального состояния и количества ошибок. В целом, всё прошло хорошо.
