Пилот Williams Карлос Сайнс высказался о положении дел в Red Bull перед стартом сезона-2026. Испанца цитирует f1analytic.com:

Конечно, еще очень рано говорить, но, судя по данным GPS, похоже, что все, над чем работали в Red Bull и Ford, было на голову выше всех остальных.

Причем не просто на шаг впереди, а именно на голову – это было очень впечатляюще. Если им удастся приехать на первую гонку с абсолютно новым регламентом, с абсолютно новым двигателем, с новыми людьми – и оказаться самыми быстрыми и надежными, – снимите перед ними шляпу. Потому что то, что они показали в Бахрейне, как минимум казалось невероятно мощным.