Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о выступлениях Льюиса Хэмилтона в составе Ferrari. Немца цитирует f1analytic.com:

Нужно поставить себя на его место. Учитывая опыт и влияние Льюиса, можно судить, что он делает отчёты и уже помогает в разработке нового болида. Честно говоря, даже если бы я не был семикратным чемпионом мира – а все знают, что я выиграл лишь несколько Гран-при – я бы получил шины, которые мне нужны. Если я говорил, что намерен перейти с дождевых шин на слики, обсуждений тоже не возникало.

В конце концов, пилот сам лучше всего знает условия на трассе и может правильно оценивать ситуацию. По моему мнению, он должен отстаивать свою позицию и не перекладывать вину на других. Тогда квалификация, наверное, выглядела бы иначе. Именно этого можно ожидать от семикратного чемпиона мира.