Денис Седашов

Cеть веганских ресторанов Neat Burger, соучредителем которой является семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, объявила о начале процедуры ликвидации. Об этом сообщает QSR Media со ссылкой на Регистрационную палату Великобритании.

Сеть была основана шесть лет назад при поддержке голливудской звезды Леонардо Ди Каприо. Заведения сети работали в Лондоне (Великобритания), а также в Милане (Италия) и Нью-Йорке (США).

Последние несколько лет компания сталкивалась с финансовыми трудностями. В 2022 году её убытки составили около $10,6 млн против $4,3 млн годом ранее.

В 2023 году Neat Burger уже объявляла о закрытии половины своих заведений.

