Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что McLaren должна изменить тактику на последние гонки сезона-2025. Немец в интервью RTL заявил, что в случае предоставления приоритета Ландо Норрису, британец может стать чемпионом уже на Гран-При Катара:

Мне интересно, что произойдет. По моему мнению, теперь McLaren следует предоставить Норрису приоритет, и Пиастри нужно ему помогать.

Обгоны в Формуле-1 сложные, особенно в Катаре из-за множества длинных, крутых поворотов. Поэтому квалификация должна быть безупречной.

Лично я считаю, что есть очень большая вероятность, что в Катаре победа в чемпионате решится в пользу McLaren. Макс может быть там быстрым, но McLaren – из-за более теплых температур – будет значительно сильнее, чем в начале этого года.