Слухи об уходе Ферстаппена? Инженер Red Bull сделал громкое заявление
В Red Bull не спешат опровергать разговоры о смене команды гонщиком
26 минут назад
Фото: Getty Images
Главный инженер команды Red Bull Стивен Ноулз высказался по поводу недавних слухов о возможном переходе действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в другой коллектив.
В таких слухах непросто разобраться. В паддоке всегда много разговоров — часть из них лишь гипотетические, но за другими может быть реальная основа. Сложно понять, чему можно доверять, но если история появляется снова и снова, то, вероятно, в этом что-то есть. Я и подумать не мог, что Флавио Бриаторе вернется в спорт, и всё же это произошло. Чем безумнее слухи, тем больше вероятность, что они окажутся правдой? Абсолютно верно.
