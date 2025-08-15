Новоназначенный исполнительный директор Red Bull Лоран Мекіс оценил сотрудничество с Максом Ферстаппеном. Слова руководителя команды приводит f1analytic.com:

Начинаешь узнавать его немного лучше. Узнаешь, что скрывается за тем, что видишь на трассе. И потом вдруг понимаешь – именно так достигается такой невероятный уровень.

Когда видишь Макса вне трассы, обнаруживаешь абсолютно зашкаливающий уровень привязанности и любви к спорту. Вдруг становится совершенно ясно, что сочетание этих двух факторов делает его уникальным.