Руководитель Red Bull назвал секрет успеха Ферстаппена
Мекис – о четырехкратном чемпионе Формулы-1
около 2 часов назад
Фото: Red Bu
Новоназначенный исполнительный директор Red Bull Лоран Мекіс оценил сотрудничество с Максом Ферстаппеном. Слова руководителя команды приводит f1analytic.com:
Начинаешь узнавать его немного лучше. Узнаешь, что скрывается за тем, что видишь на трассе. И потом вдруг понимаешь – именно так достигается такой невероятный уровень.
Когда видишь Макса вне трассы, обнаруживаешь абсолютно зашкаливающий уровень привязанности и любви к спорту. Вдруг становится совершенно ясно, что сочетание этих двух факторов делает его уникальным.
