Ферстаппен: «Бороться с Ferrari и Mercedes довольно сложно»
Макс считает, что Red Bull может получить определенные знания даже из работы с не самым лучшим болидом
около 1 часа назад
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о болиде команды в сезоне-2025. Слова пилота Red Bull приводит f1analytic.com:
Боротьба с Ferrari и Mercedes и так довольно сложна, но я думаю, что еще есть много возможностей узнать больше о машине и ее поведении, потому что… Я знаю, что в следующем году болиды будут другими, но есть еще кое-что, что можно извлечь из этого регламента в этом году и реализовать в следующем.
Что касается автомобиля, который должен быть построен к следующему году, то, конечно, работа над ним идет полным ходом, но в инженерном плане мы еще многое можем узнать в этом году. Итак, вы не можете просто сказать: «Хорошо, в этом году мы не выиграем чемпионат, поэтому мы просто откажемся от него».
