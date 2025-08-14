Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о болиде команды в сезоне-2025. Слова пилота Red Bull приводит f1analytic.com:

Боротьба с Ferrari и Mercedes и так довольно сложна, но я думаю, что еще есть много возможностей узнать больше о машине и ее поведении, потому что… Я знаю, что в следующем году болиды будут другими, но есть еще кое-что, что можно извлечь из этого регламента в этом году и реализовать в следующем.

Что касается автомобиля, который должен быть построен к следующему году, то, конечно, работа над ним идет полным ходом, но в инженерном плане мы еще многое можем узнать в этом году. Итак, вы не можете просто сказать: «Хорошо, в этом году мы не выиграем чемпионат, поэтому мы просто откажемся от него».