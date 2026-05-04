Смертельное шоу в Колумбии. Монстр-трак на полной скорости влетел в зрителей (Видео)
По меньшей мере трое человек погибли и более 38 получили ранения в результате аварии
около 2 часов назад
В колумбийском городе Попаян во время автошоу монстр-трак въехал в толпу зрителей. По данным издания El Tiempo, погибли по меньшей мере три человека, ещё более 38 получили серьёзные травмы.
Причиной инцидента стала потеря управления — автомобиль ускорился, не смог затормозить и вылетел с трассы в зону зрителей.
Мэр города Хуан Карлос Муньос Браво заявил:
Это было частное мероприятие. Произошла механическая неисправность, машина съехала с трассы. Автомобиль ускорился, не мог затормозить.
В настоящее время продолжается расследование технического состояния машины и действий водителя.
Триумф Mercedes в США. Антонелли оказался быстрее пилотов McLaren.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться