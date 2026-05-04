Денис Седашов

В колумбийском городе Попаян во время автошоу монстр-трак въехал в толпу зрителей. По данным издания El Tiempo, погибли по меньшей мере три человека, ещё более 38 получили серьёзные травмы.

Причиной инцидента стала потеря управления — автомобиль ускорился, не смог затормозить и вылетел с трассы в зону зрителей.

Мэр города Хуан Карлос Муньос Браво заявил:

Это было частное мероприятие. Произошла механическая неисправность, машина съехала с трассы. Автомобиль ускорился, не мог затормозить. Хуан Карлос Муньос Браво

В настоящее время продолжается расследование технического состояния машины и действий водителя.

