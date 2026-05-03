Триумф Mercedes в США. Антонелли оказался быстрее пилотов McLare
12 минут назад
Пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли стал триумфатором Гран-при Майами.
Антонелли опередил на финише Ландо Норриса из McLaren на несколько секунд. Третью ступень пьедестала в напряженной борьбе завоевал еще один представитель McLaren — Оскар Пиастри, которому на последних кругах удалось обойти пилота Ferrari Шарля Леклера.
Для итальянца это уже третья победа подряд в текущем сезоне Формулы-1. Ранее пилот Mercedes был лучшим на этапах в Китае и Японии.
Следующий этап чемпионата мира пройдет 24 мая, когда пилоты будут соревноваться на Гран-при Канады.
Норрис выиграл поул на Гран-при Майами, Антонелли – второй, Ферстаппен замкнул топ-5.
