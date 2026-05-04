Костюк впервые в карьере оказалась в топ-15 рейтинга WTA, Свитолина потеряла позиции
Ястремская продолжает свое падение
около 2 часов назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг Тура.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на 10-е место.
Благодаря победе на турнире WTA 1000 в Мадриде Марта Костюк поднялась на 15-е место.
Марта впервые в карьере вошла в топ-15, чем обновила личный рекорд. До этого лучшей позицией Марты было 16-е место (в июне 2024 года).
Полька Ига Швьонтек потеснила из топ-3 американку Кори Гауфф.
Рейтинг WTA по состоянию на 4 мая:
1. Арина Соболенко – 10110;
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8555;
3 (4). Ига Швьонтек (Польша) – 6948;
4 (3). Кори Гауфф (США) – 6749;
5. Джессика Пегула (США) – 6136;
6. Аманда Анисимова (США) – 5985;
7 (8). Мирра Андреева – 4181;
8 (9). Жасмин Паолини (Италия) – 3722;
9 (10). Виктория Мбоко (Канада) – 3531;
10. Элина Свитолина (Украина) – 3530;
...
15 (23). Марта Костюк (Украина) – 2507;
52 (49). Даяна Ястремская (Украина) – 1175;
57 (53). Юлия Стародубцева (Украина) – 1044;
68 (70). Александра Олейникова (Украина) – 940;
93 (110). Ангелина Калинина (Украина) – 833;
95 (98). Дарья Снигур (Украина) – 828;
152 (147). Вероника Подрез (Украина) – 511;
279 (237). Катарина Завацкая (Украина) – 247;
303. Анастасия Соболева (Украина) – 214.
Напомним, Костюк выиграла второй турнир WTA за две недели.
