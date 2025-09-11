Руководитель команды Red Bull Лоран Мекис в интервью изданию Autosprint поделился мыслями о перспективах австрийского коллектива после изменения технического регламента в Формуле-1.

Это настоящий Эверест, но мы подходим к нему с той же философией, что и вся компания Red Bull. Она умеет покорять вершины. У нас есть все необходимое, чтобы пройти этот путь как можно быстрее, но мы не строим иллюзий — не ожидаем побед уже в 2026 году.

В современной Формуле-1 только Red Bull удалось создать команду с нуля и стать чемпионом, а также самостоятельно разработать силовую установку. Четких сроков нет, но мы способны на все.