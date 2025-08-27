«Это будет конец карьеры». Экклстоун посоветовал Ферстаппену остаться в Red Bull
Бывший руководитель Формулы-1 не хочет, чтобы Макс покидал команду
около 6 часов назад
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что четырёхкратному действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену из команды Red Bull не стоит рассматривать возможный переход в Ferrari. Слова приводит GPBlog.
Если он перейдет в Ferrari, это может стать концом его карьеры. Надеемся, что этого не произойдет. Ферстаппен всегда способен сделать любую команду командой-победительницей.
В настоящее время Red Bull занимает четвертое место в Кубке конструкторов с 194 очками.
