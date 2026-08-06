Сергей Разумовский

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о возможном расширении географии чемпионата в ближайшие годы. По его словам, организаторы серии ведут переговоры о проведении новых этапов в различных регионах мира. Об этом сообщает Sky Sports.

Наиболее активно, как отметил Доменикали, обсуждается возможность возвращения Формулы-1 в Африку. Переговоры о проведении гран-при на этом континенте продвигаются довольно неплохо, однако окончательное решение пока не принято. В настоящее время неизвестно, в какой именно стране может состояться потенциальный этап.

Одним из главных претендентов на проведение африканского гран-при считается Южная Африка. Ранее уже сообщалось, что Формула-1 рассматривает вариант возвращения на трассу Кьялами, которая в свое время принимала заезды чемпионата. Последний раз этап Формулы-1 в Южной Африке состоялся в 1993 году.

Помимо Африки, руководство чемпионата проводит консультации по поводу новых гран-при в Южной Америке. Среди возможных вариантов называют Аргентину. В стране есть значительный интерес к автоспорту, а возвращение Формулы-1 могло бы стать важным событием для местных болельщиков. Аргентинский этап не проводился с 1998 года.

В то же время Китай и Япония также заинтересованы в получении дополнительного этапа чемпионата. В настоящее время каждая из этих стран уже принимает гран-при, однако местные организаторы хотели бы увеличить свое присутствие в календаре. Доменикали отметил, что пока говорить о проведении второго этапа в Китае или Японии рано, поскольку календарь Формулы-1 уже крайне насыщен.

Расширение чемпионата будет зависеть не только от заинтересованности потенциальных хозяев, но и от возможностей календаря, логистики и соблюдения требований Формулы-1. Организаторы стремятся сохранять баланс между количеством гонок и нагрузкой на команды, пилотов и персонал.

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