Денис Седашов

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал, что поддерживать высокую концентрацию во время выступлений в Формуле-1 ему помогает умение переключаться на жизнь вне автоспорта.

В комментарии изданию RacingNews365 нидерландский пилот подчеркнул важность баланса между гонками и личной жизнью:

Честно говоря, я просто стараюсь не слишком переживать. Здесь я работаю с замечательными людьми. Дома у меня тоже все стабильно. Кроме того, очень важно уметь отвлекаться от Формулы-1, быть семейным человеком и заниматься другими проектами, которые приносят мне удовольствие вне гонок. И Red Bull всегда меня в этом поддерживал. Макс Ферстаппен

Напомним, в этом году Ферстаппен принимал участие в престижном суточном марафоне «24 часа Нюрбургринга».

«В целом было очень трудно»: Ферстаппен оценил выступления Red Bull в первой половине сезона-2026.