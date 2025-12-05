10 очков Михайлюка помогли Юте обыграть Бруклин, Лейкерс дожали Торонто
Бостон разгромил Вашингтон
5 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись пять матчей.
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Бостон 101:146 (26:32, 33:34, 27:43, 15:37)
Филадельфия – Голден Стэйт 99:98 (30:10, 26:24, 24:32, 19:32)
Бруклин – Юта 110:123 (29:20, 29:29, 32:32, 20:42)
Торонто – Лейкерс 120:123 (26:31, 32:36, 40:33, 22:23)
Новый Орлеан – Миннесота 116:125 (30:35, 32:27, 28:26, 26:37)