Юта Михайлюка проиграла очередной матч в НБА, украинец не блистал
Украинский легионер Джаз провел на площадке 20 минут
20 минут назад
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Украинский атакующий защитник Юты Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе на матч регулярного чемпионата НБА против Голден Стейт.
Михайлюк провел на площадке 20 минут, набрал 2 очка, 3 подбора и 2 передачи.
Голден Стейт победил со счетом 134:117.
За 17 матчей сезона Михайлюк в среднем набирает 9,3 очка, 2,5 подбора, 2,1 передачи.
