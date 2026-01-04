Денис Седашов

Украинский центровой Артем Пустовой провел результативный матч в составе Андорры в 14-м туре регулярного чемпионата Испании по баскетболу против Басконии.

33-летний украинец провел на площадке 23 минуты, за которые набрал 15 очков, собрал 6 подборов, отдал 1 ассист и выполнил 2 блок-шота. С игры украинец реализовал 4 из 6 двухочковых бросков.

Несмотря на это, Андорра потерпела поражение со счетом 92:99.

